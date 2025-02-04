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«Они что, лично сами заработали эти деньги?». Лукашенко потребовал разобраться с выводом валюты за границу

Лукашенко пообещал разобраться с правительством из-за вывода валюты за границу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил проблему вывода валюты за границу, сообщает БелТА.

Так, Александр Лукашенко сказал, что генеральный прокурор Андрей Швед доложил ему о вопросах вывода валюты за пределы страны. В частности, за год за границу были выведены сотни миллионов денежных средств, а не десятки, как докладывалось ранее.

— Доложили, что нет проблем: если и вывели за год, 15 миллионов или сколько-то. Оказывается, не миллионы, а сотни миллионов, — подчеркнул глава Беларуси.

При этом Лукашенко сказал о своем поручении не допускать того, чтобы уходящие из страны иностранные инвесторы необоснованно осуществляли вывод валютных средств, которые заработали здесь.

— Уходите — уходите, — напомнил белорусский лидер свое основное требование, озвученное и ранее.

Главу государства возмутило, что инвесторы выводят дивиденды, не заработанные ими.

— Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? — заметил глава страны.

Лукашенко указал, что считает ненормальным, когда инвесторы сбежали за границу и вывели денежные средства.

— Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально? — раскритиковал белорусский лидер.

А резюмируя, глава Беларуси пообещал критически рассмотреть сложившуюся ситуации. И добавил, что в ближайшее время правительство даст отчет по данному вопросу.

— В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты, — пообещал президент.

Также Лукашенко проанонсировал совещание с силовым блоком.

А еще белорусский лидер сказал какое хочет новое правительство: «Которое не будет ходить и плакаться».