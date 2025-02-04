«Они что, лично сами заработали эти деньги?». Лукашенко потребовал разобраться с выводом валюты за границу

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил проблему вывода валюты за границу, сообщает БелТА.
Так, Александр Лукашенко сказал, что генеральный прокурор Андрей Швед доложил ему о вопросах вывода валюты за пределы страны. В частности, за год за границу были выведены сотни миллионов денежных средств, а не десятки, как докладывалось ранее.
— Доложили, что нет проблем: если и вывели за год, 15 миллионов или сколько-то. Оказывается, не миллионы, а сотни миллионов, — подчеркнул глава Беларуси.
При этом Лукашенко сказал о своем поручении не допускать того, чтобы уходящие из страны иностранные инвесторы необоснованно осуществляли вывод валютных средств, которые заработали здесь.
— Уходите — уходите, — напомнил белорусский лидер свое основное требование, озвученное и ранее.
Главу государства возмутило, что инвесторы выводят дивиденды, не заработанные ими.
— Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? — заметил глава страны.
Лукашенко указал, что считает ненормальным, когда инвесторы сбежали за границу и вывели денежные средства.
— Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально? — раскритиковал белорусский лидер.
А резюмируя, глава Беларуси пообещал критически рассмотреть сложившуюся ситуации. И добавил, что в ближайшее время правительство даст отчет по данному вопросу.
— В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты, — пообещал президент.
Также Лукашенко проанонсировал совещание с силовым блоком.
А еще белорусский лидер сказал какое хочет новое правительство: «Которое не будет ходить и плакаться».