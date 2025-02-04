Семь котельных, три детсада и 89 домов оказались обесточены в Новочеркасске

Утром 4 февраля в Новочеркасске из-за выпавшего снега произошел обрыв проводов. После этого в нескольких районах города отключилось электричество, сообщают местные власти.
Из-за проблем с энергоснабжением были временно обесточены семь котельных, три детсада, 89 многоэтажек, некоторые дома в частном секторе, дом престарелых и инфекционная больница.
По обновленной информации на 12:30, в городе вновь подключили шесть котельных, в том числе котельную дома престарелых.
— Отключенными пока остаются котельные на улицах 26 Бакинских комиссаров и Макаренко. Возобновить подачу электричества должны к 15 часам. Аварийные работы ведут семь бригад, — уточняют в администрации Новочеркасска.
По данным городских властей, инфекционная больница была подключена к генератору и продолжила работу в штатном режиме.
Напомним, также сегодня без электричества временно остались 30 тысяч жителей Азовского района Ростовской области.