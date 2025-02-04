Анализ генов опухоли значительно повышает эффективность терапии рака

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Исследователи из России, США и Бельгии провели клиническое исследование с участием более 200 добровольцев с разными типами опухолей и доказали в его рамках, что анализ уровня активности генов в опухолевых клетках позволяет значительно повысить эффективность терапии рака. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию компании «Онкобокс» Андрей Гаража.
«У пациентов, получавших лечение с использованием нашей платформы, положительный ответ на терапию наблюдался в 1,7 раза чаще, чем у пациентов в контрольной группе. Также пациенты, получавшие лечение с использованием данной разработки, жили без прогрессирования болезни почти в 2 раза дольше, чем пациенты в контрольной группе», — пояснил Гаража.
Ученые, в том числе исследователи из Сеченовского университета, НМИЦ онкологии имени Блохина, Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и Онкологического центра № 1, пришли к такому выводу в рамках клинических испытаний, в которых принимали участие 239 пациентов с различными опухолями. В их число вошли носители разных форм колоректального рака, рака молочной железы и рака легкого.
Ученые разделили добровольцев на три группы, для представителей одной из которых они подобрали оптимальную терапию с учетом уровня активности определенных генов в опухолевых клетках, а остальные больные получали или стандартную химиотерапию или же их лечили при помощи радиотерапии. Для подбора метода лечения исследователи использовали метод РНК-секвенирования, который значительно расширяет возможности подбора таргетной терапии и делает лечение доступным для большего числа пациентов.
Проведенные учеными наблюдения показали, что анализ уровня активности генов в опухолевых клетках позволяет значительно повысить как эффективность отклика пациентов на терапию, так и значительно замедлить развитие опухолей для большого числа разных форм новообразований. Также исследователям удалось определить оптимальные временные рамки, в которых следует проводить отбор образцов опухолевых клеток для проведения РНК-секвенирования.
«Уникальность наших клинических испытаний заключается в том, что они были одним из крупнейших в мире проспективных исследований в области персонализированной онкологии. В отличие от большинства работ в этой сфере, которые являются ретроспективными, здесь терапия подбиралась в реальном времени, что позволяет объективно оценить клиническую пользу такого подхода», — подытожил Гаража.