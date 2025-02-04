Анализ генов опухоли значительно повышает эффективность терапии рака

Ученые разделили добровольцев на три группы, для представителей одной из которых они подобрали оптимальную терапию с учетом уровня активности определенных генов в опухолевых клетках, а остальные больные получали или стандартную химиотерапию или же их лечили при помощи радиотерапии. Для подбора метода лечения исследователи использовали метод РНК-секвенирования, который значительно расширяет возможности подбора таргетной терапии и делает лечение доступным для большего числа пациентов.