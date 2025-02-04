Певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступила в США

В 2007 году стало известно о романе Анны Нетребко с оперным певцом из Уругвая Эрвином Шроттом. Вскоре они объявили о помолвке, а в сентябре 2008 года у пары родился сын Тьяго. Несмотря на рождение ребенка, обещанную поклонникам свадьбу Нетребко и Шротт так и не сыграли, а в ноябре 2013 года и вовсе объявили о расставании. Официально причиной разрыва пары стал напряженный гастрольный график, из-за которого артисты практически не виделись, однако злые языки утверждали, что инициатором расставания стал Шротт, который устал быть в тени своей знаменитой супруги. Спустя пару дней певица дала откровенное интервью Андрею Малахову, в котором сделала еще одно заявление — Нетребко призналась, что у ее сына Тьяго диагностирована легкая форма аутизма. Звезда уточнила, что они с Шроттом узнали об этом, когда мальчику было почти три года: «Конечно, это был шок, но я его уже пережила. Ему было трудно общаться, аутисты же живут в своем мире, они особенные дети. Я думаю, ну не разговаривает. Ну иногда говорит что-то, когда ему надо. А не разговаривает, потому что он слышит четыре языка. А потом мы заметили, что иногда ты к нему обращаешься, а он вообще не реагирует… И началось».