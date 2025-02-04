Смоделирован один из вариантов конца Вселенной

При помощи этого квантового симулятора физики проследили за тем, как и при каких условиях будут возникать «пузыри» из реального вакуума в «ложном вакууме». Эти расчеты показали, что подобные структуры не могут быстро возникать и расти в изоляции — для этого им нужно взаимодействовать с соседними «пузырями» из реального или «ложного ваккуума». Понимание этого, как надеются физики, расширит представления космологов о возможном конце Вселенной и о процессах, которые могли протекать на самых первых стадиях ее зарождения.