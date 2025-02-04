В течение двух лет в Уфе благоустроят улицу Театральную

Сегодня на месте чиновники обсудили концепцию и планы. Территория, протяженность которой составляет около 300 метров, будет преимущественно пешеходной и связанной с театральным искусством. Здесь появятся тематические зоны отдыха, малые архитектурные формы и площадки. Также на обновленной улице проведут комплексное озеленение и установят объекты торговли.