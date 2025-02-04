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11,8 тысяч новых случаев онкозаболеваний выявили в Иркутской области в 2024

Чаще всего сибиряки страдают от злокачественных новообразований кожи, опухоли молочной железы и рака легкого.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в 2024 выявили 11,8 тысяч новых случаев онкозаболеваний, а годом ранее — 11,6 тысячи. Как стало известно КП-Иркутск, чаще всего жители страдают от злокачественных новообразований кожи, опухоли молочной железы и толстой кишки, а также рака легкого.

Более 50% случаев удалось выявить на первой или второй стали заболевания. Тогда еще велик шанс того, что жизнь человека можно сохранить. Запущенность сохраняется на уровне 25%, а это значит, что каждый четвертый пациент находится в состоянии, в котором ему практически невозможно помочь.

Врачи напомнили о необходимости профилактики: советуют вести здоровый образ жизни, отказаться от табака, следить за психическим здоровьем, заниматься спортом. Помимо этого обратили внимание на важность профилактических осмотров и диспансеризации. Посещать медиков и вовремя сдавать анализы нужно и тем сибирякам, кто поборол рак.

Отметим, что исследования подтверждают тот факт, что онкологические заболевания связаны с вирусами. ВИЧ-инфекция негативно влияет на иммунную систему, из-за этого повышается риск возникновения онкологических заболеваний. При гепатите В вероятность возникновения данной болезни варьируется от 25 до 40%.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ.