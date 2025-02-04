11,8 тысяч новых случаев онкозаболеваний выявили в Иркутской области в 2024

Более 50% случаев удалось выявить на первой или второй стали заболевания. Тогда еще велик шанс того, что жизнь человека можно сохранить. Запущенность сохраняется на уровне 25%, а это значит, что каждый четвертый пациент находится в состоянии, в котором ему практически невозможно помочь.