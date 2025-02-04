Почему узбекистанцы массово судятся с хокимами?

Только за прошлый год административные суды рассмотрели 6 991 дело, в которых граждане и юридические лица оспаривали решения различных госорганов, махаллинских комитетов и их должностных лиц.
Самая впечатляющая цифра — 2 720 дел касались решений хокимов. То есть почти 40% всех судебных разбирательств, которыми были недовольны узбекистанцы, были связаны с деятельностью местных хокимиятов. Суд встал на сторону граждан в 933 делах из них.
Такие цифры ясно показывают, что узбекистанцы всё чаще вынуждены обращаться в суд, потому что решения местных властей нарушают их права. Получается, что многие решения хокимов принимаются с нарушениями или без учёта законных интересов жителей.
Хоким — сам себе начальник?
Хокимы обладают огромной властью, которая, как показывает практика, иногда используется не в интересах общества, а в собственных целях. Земельные споры, сносы, нарушения при выделении участков — всё это регулярные поводы для судебных разбирательств.
Очевидно, что ситуация требует системных изменений. Чтобы снизить число таких нарушений, необходимо ужесточить контроль за решениями хокимов, ввести реальную ответственность за незаконные действия. Также нужно сделать процесс обжалования проще, чтобы люди могли защищать свои права без длительной бюрократии.
Несмотря на тысячи дел против решений хокимов, далеко не все граждане могут реально добиться справедливости. Ведь даже если суд признает решение незаконным, никто не гарантирует, что оно будет исполнено.
Остаётся главный вопрос: будут ли сделаны выводы из этой статистики? Или в 2025 году нас ждёт новый рекорд по спорным решениям местных властей?