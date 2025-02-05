Кроссворд на 5 февраля 2025

1. В июле 2017 года Криштиану Роналду был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму около 15 миллионов евро за период с 2011 по 2014 год. По данным следствия, он использовал офшорную схему для сокрытия доходов от продажи имиджевых прав. Роналду отрицал обвинения, но в июне 2018 года признал свою вину и был приговорен к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 18,8 миллионов евро. В результате соглашения с испанскими властями приговор был смягчен до условного срока и штрафа в 16,8 миллионов евро.