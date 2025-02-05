Кроссворд на 5 февраля 2025

Факты о Криштиану Роналду, которые вы могли не знать:
1. В июле 2017 года Криштиану Роналду был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму около 15 миллионов евро за период с 2011 по 2014 год. По данным следствия, он использовал офшорную схему для сокрытия доходов от продажи имиджевых прав. Роналду отрицал обвинения, но в июне 2018 года признал свою вину и был приговорен к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 18,8 миллионов евро. В результате соглашения с испанскими властями приговор был смягчен до условного срока и штрафа в 16,8 миллионов евро.
2. 21 августа 2024 года Роналду запустил собственный канал на YouTube, и уже за первые сутки на его канал подписалось 20 миллионов пользователей. На следующий день Роналду получил «Золотую кнопку» от YouTube.
3. Помимо футбольной карьеры, Криштиану Роналду занимается предпринимательской деятельностью. В 2006 году он открыл свой первый бутик одежды «CR7» на Мадейре (Португалия), а в 2008 году — второй бутик в Лиссабоне. В 2013 году Роналду, в сотрудничестве с JBS Textile Group и Ричардом Чаем, выпустил линию нижнего белья и носков. К 2014 году ассортимент «CR7» пополнился премиальными футболками и обувью. В 2015 году была запущена линия парфюмерии под брендом Роналду.
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