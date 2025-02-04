Камеры зафиксировали слежку за погибшим от взрыва в ЖК «Алые паруса» Саркисяном

112 также уточняет, что банный комплекс Саркисян посещал каждое воскресенье на протяжении нескольких лет, и об этом многие знали. В то воскресенье он был там с приятелем, разъехались мужчины в одно время, когда охрана основателя «Арбата» заподозрила слежку. После этого, как пишет Telegram-канал, ~Саркисян сообщил друзьям, что знает, кто за ним следит, и «решит этот вопрос»~.