11 тысяч жителей Новочеркасска остались без электричества, отключились котельные

Утром 4 февраля 11 тысяч жителей Новочеркасска остались без электричества, также у части потребителей временно пропало отопление. Это следует из сообщения главы администрации Новочеркасска в Telegram.
Чиновник уточнил, что после полудня часть аварийных ситуаций в городе устранили. К этому моменту специалисты восстанавливают работу котельных на улицах Силикатной и 26 Бакинских комиссаров. Эти задачи планируют завершить к 15 часам.
Ранее в городе были обесточены семь котельных, 89 многоквартирных домов, дома частного сектора, три детсада, дом-интернат для престарелых и инвалидов, поликлиника на улице Гвардейской. К слову, сейчас медучреждение работает в штатном режиме.