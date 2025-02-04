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11 тысяч жителей Новочеркасска остались без электричества, отключились котельные

Ситуацию с отключением электричества в Новочеркасске прокомментировал Юрий Лысенко.

Источник: Комсомольская правда

Утром 4 февраля 11 тысяч жителей Новочеркасска остались без электричества, также у части потребителей временно пропало отопление. Это следует из сообщения главы администрации Новочеркасска в Telegram.

Чиновник уточнил, что после полудня часть аварийных ситуаций в городе устранили. К этому моменту специалисты восстанавливают работу котельных на улицах Силикатной и 26 Бакинских комиссаров. Эти задачи планируют завершить к 15 часам.

Ранее в городе были обесточены семь котельных, 89 многоквартирных домов, дома частного сектора, три детсада, дом-интернат для престарелых и инвалидов, поликлиника на улице Гвардейской. К слову, сейчас медучреждение работает в штатном режиме.