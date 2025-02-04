В Омской области родители девятиклассника запрещали ему сдавать экзамен по русскому

Комитет по образованию Азовского района обратился в суд с иском к матери школьника, которая препятствовала своему сыну в получении общего образования. Об этом рассказали в пресс-службе судов Омской области.
Девятиклассник из МБОУ «Азовская гимназия» не смог сдать ОГЭ из-за отказа от участия в обязательном итоговом собеседовании по русскому языку.
Как выяснилось, родители мальчика приняли решение отказаться от написания заявления на участие в собеседовании. Помимо этого, семья школьника запретила писать ему это заявление. Именно оно является обязательным условием участия в экзамене.
Согласно Конституции Российской Федерации, получение основного общего образования является обязательным для каждого гражданина страны.
«Истец просит обязать ответчика устранить препятствия в получении несовершеннолетним основного общего образования, позволив ему пройти итоговое собеседование по русскому языку и участвовать в ГИА за 9 классов», — рассказали в пресс-службе омских судов.
Азовский районный суд уже назначил предварительное заседание по этому делу.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омский суд отправил в СИЗО томича, который напал с ножами на попутчиков в поезде.