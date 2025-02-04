Какая погода ждет казахстанцев в феврале

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на февраль 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.
В начале февраля под влиянием Северо-западного циклона прогнозируется облачная погода со смешанными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, в северной половине страны с метелями. По территории республики ожидаются порывистый ветер, туманы и гололедные явления. На большей части республики в первые дни февраля ожидается повышение температуры воздуха:
— на западе и юге страны днем до 0,+10°С;
— в северной половине республики ночью до −2−7°С, днем до −4+1°С.
На востоке и в центре страны ночью основной фон температуры прогнозируется в пределах −12−20°С, днем потеплеет до 0,-8°С.
Во второй половине первой декады с влиянием холодного антициклона с районов Салехарда в Казахстане прогнозируется понижение температуры воздуха:
— в северной половине страны ночью до −28−35°С, днем до −20−25°С;
— в южной половине ночью до −13−20°С, днем до −5−12°С, в горных районах и на севере южных регионов ночью до −30°С, днем до −20°С.
Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах февраля, морозные дни будут сменяться теплыми, ожидаются снегопады, туман и гололед. В горах юга и юго-востока республики возможны сильные осадки (дождь, снег).
При холодных вторжениях антицилона прогнозируются интенсивные волны холода, температура воздуха в эти дни понизится:
- северной половине и в центре РК ночью до −25−35°С, днем до −15−25°С;
- в южной половине и на юго-западе республики ночью до −12−22°С, днем до −3−15°С.
А в периоды циклонической активности ожидается повышение температуры воздуха:
- в северной половине Казахстана днем до −5+3°С,
- в южной половине и на юго-западе страны днем до +5+15°С.