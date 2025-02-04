Какая погода ждет казахстанцев в феврале

В начале февраля под влиянием Северо-западного циклона прогнозируется облачная погода со смешанными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, в северной половине страны с метелями. По территории республики ожидаются порывистый ветер, туманы и гололедные явления. На большей части республики в первые дни февраля ожидается повышение температуры воздуха: