«Я вижу его впервые»: Кто на самом деле обрадовался грандиозному снегопаду в Ростове

Как оказалось, снегу обрадовались не только люди, но и животные. Так, пес Купер резвился в снегу на радость окружающим: то ел его, то разгребал носом. Его хозяин признался, что для молодого пса это впервые. И потому он не мешал ему радоваться снегу.