«Я вижу его впервые»: Кто на самом деле обрадовался грандиозному снегопаду в Ростове

В Ростове после снегопада улицы города стали белоснежными. Этой зимой такое произошло впервые. Такому природному явлению обрадовались не только дончане, но и те, кто приехал в город из дальних жарких стран. Среди них — палестинец Темиза Архарец. О своих впечатлениях от выпавшего снега он рассказал «КП — Ростов-на-Дону».
— У нас в стране иногда может выпасть снег, но я такого не помню. Сейчас я вижу его впервые, — рассказывает молодой человек.
Несмотря на то, что студент-медик уже опаздывал на пары, он решил сфотографироваться на память. Такими снимками точно можно удивить близких людей у себя на родине.
— Об игре в снежки и лепке снеговиков я только слышал, но сам еще не пробовал. Пока не буду это делать, а то и так я сильно замерз, — с улыбкой добавил парень.
Пес Купер обрадовался снегопаду. Дмитрий КУТЕПОВ.
Как оказалось, снегу обрадовались не только люди, но и животные. Так, пес Купер резвился в снегу на радость окружающим: то ел его, то разгребал носом. Его хозяин признался, что для молодого пса это впервые. И потому он не мешал ему радоваться снегу.