Заморозки до −13°С ожидаются в ночь на 5 февраля в Беларуси

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. В ночные и утренние часы местами опустится слабый туман, в западных районах прогнозируется слабый гололед. Ветер будет неустойчивым с порывами до 3−8 м/с. Синоптики также предупреждают о гололедице на отдельных участках дорог.
Ночью температура будет колебаться от 4 до 10 градусов ниже ноля, при прояснениях столбик термометра опустится до 13 градусов мороза, по западу ожидается от 0 до 3 градусов со знаком минус. Днем прогнозируется от минус 3 до плюс 2 градусов, по западу республики воздух прогреется до 4 градусов тепла.