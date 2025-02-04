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Заморозки до −13°С ожидаются в ночь на 5 февраля в Беларуси

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столбик термометра в ночь на среду, 5 февраля, при прояснениях опустится до 13 градусов ниже ноля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 43% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Екатерина Романова

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. В ночные и утренние часы местами опустится слабый туман, в западных районах прогнозируется слабый гололед. Ветер будет неустойчивым с порывами до 3−8 м/с. Синоптики также предупреждают о гололедице на отдельных участках дорог.

Ночью температура будет колебаться от 4 до 10 градусов ниже ноля, при прояснениях столбик термометра опустится до 13 градусов мороза, по западу ожидается от 0 до 3 градусов со знаком минус. Днем прогнозируется от минус 3 до плюс 2 градусов, по западу республики воздух прогреется до 4 градусов тепла.