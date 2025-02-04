Старшеклассникам из Иркутска показали документальный фильм о блокаде Ленинграда

Напомним, документальный фильм рассказывает о подвиге блокадников, отдавших свои жизни за спасение города. За основу взяли выставку к 80-летию со дня освобождения Ленинграда, она открылась в начале 2024 в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге.