Старшеклассникам из Иркутска показали документальный фильм о блокаде Ленинграда

В Иркутском музее истории имени А. М. Сибирякова прошли бесплатные показы фильма «Город-герой Ленинград». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, за два дня, 30 и 31 января 2025, кинокартину увидели более 350 старшеклассников.
Напомним, документальный фильм рассказывает о подвиге блокадников, отдавших свои жизни за спасение города. За основу взяли выставку к 80-летию со дня освобождения Ленинграда, она открылась в начале 2024 в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге.
Авторы использовали не только архивные кадры кинохроники, но и фотографии, художественные инсталляции и сценографию выставки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области сейчас живет 67 человек, которые прошли блокаду Ленинграда. В День полного освобождения от фашистской блокады сибиряков поздравили с памятной датой.