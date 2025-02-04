Мэппинг-шоу и концерт Безрукова: как пройдет День Победы в Нижегородской области

«В программу празднования включатся парки, театры, музеи, библиотеки, учреждения образования и спорта», — поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Так, в районах столицы Приволжья пройдут мероприятия в рамках патриотического проекта «Район в годы войны», включающие концертную программу с участием нижегородских музыкантов. В Парке Победы запланирован иммерсивный спектакль с реконструкцией «Повесть Победы». Также иммерсивные постановки будут показаны на промпредприятиях города.
Башни кремля в честь праздника украсит мэппинг-шоу. А сквер Победы в Канавинском районе — новая аллея из 80 деревьев. Будет уделено особое внимание ремонту памятников, посвященных героям ВОВ.
Кроме того, в небе над Нижним Новгородом можно будет увидеть специально оформленный к 80-й годовщине Победы воздушный шар.
Центральная площадка празднования в столице Приволжья расположится возле катера «Герой». Там пройдет концерт «Военные песни у кремля», театрализованное шоу Ильи Авербуха, которое расскажет зрителям историю трех молодых горьковчан, призванных на фронт, а также выступление Сергея Безрукова, который исполнит песни военных лет.
Спикер ЗСНО Евгений Люлин рассказал о намерении провести акцию «Алтарь Отечества», которая предполагает возможность для участников отправиться по маршруту Нижегородского ополчения.
А межрегиональный образовательный проект «Уроки с путешествием» позволит нижегородским школьникам посетить Волгоград и Беларусь, а волгоградским — побывать в Нижнем Новгороде.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что нижегородким ветеранам вручили юбилейные медали «80 лет Победы».