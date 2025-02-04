Мэппинг-шоу и концерт Безрукова: как пройдет День Победы в Нижегородской области

Так, в районах столицы Приволжья пройдут мероприятия в рамках патриотического проекта «Район в годы войны», включающие концертную программу с участием нижегородских музыкантов. В Парке Победы запланирован иммерсивный спектакль с реконструкцией «Повесть Победы». Также иммерсивные постановки будут показаны на промпредприятиях города.