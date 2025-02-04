Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 пунктов обогрева развернули на трассе М-4 в Ростовской области

Пункты обогрева для водителей развернули на трассах в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в связи с непогодой развернули 17 мобильных пунктов обогрева. Они находятся на трассе М-4 «Дон», а также на автодорогах регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— В пунктах обогрева водители могут согреться, подзарядить телефон, выпить горячий чай и переждать непогоду, — пояснили в экстренном ведомстве.

Пункты обогрева можно найти в следующих точках:

— На М-4 «Дон»: 1088 км (Азовский район), 1057 км (Аксайский район), 1001 и 1014 км (Октябрьский район), 954 км (Красносулинский район), 929 км (Каменский район), 860 и 853 км (Миллеровский район);

— на автодороге Р-280: 82 и 52 км (Неклиновский район);

— на автодороге Р-260: 216 км (Морозовский район), 282 и 316 км (Белокалитвинский район);

— на региональных дорогах:

— автодорога Семикаракорск — Красноармейск, 60 к-13 (Мартыновский район);

— 46 км автодорога Цимлянск — Суровикино (Цимлянский район);

— микрорайон Плодопитомник в Сальске;

— 106 км автодорога Ольгинская — Волгодонск (Семикаракорский район).

Известно, что за дорожной обстановкой в Миллеровском и Каменском районах, а также в районе Шахт и Новочеркасска сейчас следят десять оперативных групп спасателей.

По данным МЧС, возможность новых снегопадов сохранится до конца суток. Водителям советуют быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД и придерживаться безопасной скорости.