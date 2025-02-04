Мизулина ответила на обвинения в хайпе от директора пермской школы

«Ко мне вообще-то обратились несколько тысяч школьников из Пермского края из-за того, что не работали электронные журналы. На девочку, которая записала кружок, уже наезжают в школе. Другого ребенка стали обвинять в “хайпе”. Если система не работает, то ни школьники, ни учителя в этом не виноваты», — написала Екатерина Мизулина.