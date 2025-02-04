Мизулина ответила на обвинения в хайпе от директора пермской школы

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ответила на обвинения в хайпе со стороны директора пермской школы.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в телеграм-канале общественницы были опубликованы жалобы со стороны учеников школ Пермского края. В них дети рассказывали Екатерине Мизулиной о проблемах в работе электронного дневника портала ЭПОС, из-за которых ученики не могут узнать домашнее задание.
После этого на пост отреагировал участник СВО и директор пермской школы № 87 Александр Григоренко. Педагог отметил, что обращение девочки из школы Култаево — попытка подросткового хайпа.
Днём 4 февраля в телеграм-канале Мизулиной был опубликован ответ на это. Глава «Лиги безопасного интернета» приложила скриншот заголовка с заявлением Григоренко и отметила, что к ней обратилась не одна девочка, а тысячи школьников.
«Ко мне вообще-то обратились несколько тысяч школьников из Пермского края из-за того, что не работали электронные журналы. На девочку, которая записала кружок, уже наезжают в школе. Другого ребенка стали обвинять в “хайпе”. Если система не работает, то ни школьники, ни учителя в этом не виноваты», — написала Екатерина Мизулина.
По её словам, вместо того чтобы разбираться в вопросах детей, взрослые обвиняют их в обмане, а сами обращения называют «хайпом».