В 2024 году в институтах Минобрнауки создано 18 новых сортов и гибридов растений

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ученые — селекционеры и семеноводы в учреждениях, подведомственных Минобрнауки РФ, вывели в 2024 году 18 новых сортов и гибридов. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Пышный на совещании в Совете Федерации по вопросам реализации Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства в 2017—2030 годах.
«В 2024 году научно-образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки, в рамках ФНТП получено 16 патентов и 14 отечественных технологий, востребованных реальным сектором экономики. Создано и передано на государственное сортоиспытание 18 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с ценными хозяйственно-полезными признаками. Это зерновые культуры — пять, плодово-ягодные — одна, картофель — восемь, масличные, кормовые, овощные культуры», — рассказал Пышный.
Замминистра также отметил, что 26 подведомственных Минобрнауки РФ научных организаций участвуют в реализации 20 комплексных научно-технических проектов по таким направлениям ФНТП, как картофелеводство, сахарная свекла, корма и кормовые добавки, масличные культуры, технические культуры, виноградарство, овощные культуры, мясное скотоводство.
В рамках национального проекта «Наука и университеты», срок которого закончился в 2024 году, Минобрнауки обеспечивает работу 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров. На их базе, как отметил Пышный, за четыре года созданы 144 современных технологии на основе разработок научных и образовательных организаций, получено более 260 результатов интеллектуальной деятельности, около 800 работников прошли повышение квалификации. В области аграрной науки создано около 160 молодежных лабораторий.
Обеспечение деятельности центров будет продолжено в рамках ФНТП, сообщил замминистра.