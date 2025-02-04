В 2024 году в институтах Минобрнауки создано 18 новых сортов и гибридов растений

В рамках национального проекта «Наука и университеты», срок которого закончился в 2024 году, Минобрнауки обеспечивает работу 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров. На их базе, как отметил Пышный, за четыре года созданы 144 современных технологии на основе разработок научных и образовательных организаций, получено более 260 результатов интеллектуальной деятельности, около 800 работников прошли повышение квалификации. В области аграрной науки создано около 160 молодежных лабораторий.