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В Приволжском районе Казани построят детсад за 350 миллионов рублей

Детсад смогут посещать 220 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на территории ЖК «33 Военный городок» построят детский сад за 350 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Детсад смогут посещать 220 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Площадь двухэтажного здания составит 3,8 тысячи квадратных метров, а площадь участка — 8,5 тысячи квадратных метров. Общая численность персонала составит 43 сотрудника.

Госзаказчиком является «Главстрой Татарстана», а техническим — ООО «УСК “Стандарт”. Финансирование осуществляется из внебюджетных средств. Работы планируют завершить до 1 декабря текущего года.

Напомним, в Татарстане в 2025 году в рамках нацпроектов построят две школы и два детсада.

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