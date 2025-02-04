Онколог: 60% пациентов с онкологией в Беларуси переживают рубеж в пять лет

И в ближайшие пять лет в республике намерены ситуацию улучшить. Еще белорусские онкологи ориентируются на показатель по пациентам, получившим лечение по специальной радикальной программе. Так, в число радикально пролеченных пациентов попадают и пациенты с четвертой стадией.