Онколог: 60% пациентов с онкологией в Беларуси переживают рубеж в пять лет

В Беларуси около 60% онкопациентов переживают пятилетний рубеж, пишет БелТА.
Так, глава РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков, подчеркнул, что основным показателем, который в Беларуси удается удерживать и понемногу снижать — смертность от злокачественных новообразований.
Доктор Поляков обратил внимание на то, что результатом, характеризующим работу онкологов в Беларуси, является показатель пятилетней выживаемости. Он заметил, что это международный критерий, который используется во всем мире для оценки эффективности новых методов лечения, работы онкостационаров и иных клиник, занимающихся лечением злокачественных новообразований.
Так, в Беларуси пятилетний рубеж переживают примерно 60% онкопациентов, среди трудоспособного населения этот показатель составляет 63%.
— Это среднеевропейские цифры и с каждым годом они улучшаются, — отметил директора РНПЦ.
И в ближайшие пять лет в республике намерены ситуацию улучшить. Еще белорусские онкологи ориентируются на показатель по пациентам, получившим лечение по специальной радикальной программе. Так, в число радикально пролеченных пациентов попадают и пациенты с четвертой стадией.
— В ряде случаев они лечатся довольно хорошо, с длительной выживаемостью, — резюмировал Поляков.
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