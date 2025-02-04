Ушел из жизни Почетный гражданин Таганрога Иван Бондаренко

В Таганроге на 81 году жизни не стало Ивана Бондаренко. Почетный гражданин города, полковник милиции в отставке, заслуженный сотрудник ОВД, ветеран МВД России, заместитель председателя Общественного совета при местном управлении МВД скончался 3 февраля.
— Прощание состоится в среду 5 февраля. Захоронение пройдет на Мариупольском кладбище, — говорится на сайте администрации Таганрога.
Иван Бондаренко родился в 1944 году в хуторе Адабашево Неклиновского района. С 1973 по 2003 годы служил в управлении внутренних дел Таганрога, где прошел путь от инспектора ОБХСС до начальника УВД.
Таганрожцу было присвоено звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации». Также он был награжден орденом Почета, знаком «Почетный сотрудник МВД», медалями и наградным огнестрельным оружием.
На пенсии Иван Бондаренко вел активную общественную работу, уделяя внимание социальной сфере и гуманитарной поддержке военнослужащих, участвующих в СВО.