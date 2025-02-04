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Власти пообещали разобраться со сворой агрессивных собак в парке Оптимистов

Специалисты запланировали на завтра, 5 февраля, выезд в лесопарк Оптимистов, где накануне свора бездомных собак атаковала мужчину. О случившемся горожанин рассказал сегодня в социальных сетях. Благодаря плотной одежде, серьезных травм избежать удалось, однако ссадины на память от встречи с четвероногими остались.

В управе Советского района пообещали проверить указанный участок. В случае, если будут замечены особи агрессивные, а также не прошедшие обязательную процедуру ОСВВ, их заберут.

В состав специальной комиссии, которая завтра отправится на место, войдут представители управлений экологии и управления ветеринарии, работники управы, а также представители компании-подрядчика, которые занимаются отловом. Пострадавшего мужчину также попросят присоединиться. Воронежцы впрочем, уже не раз отмечали, что обязательные процедуры, после которых животных вновь отпускают на ту же территорию, откуда забирали — не являются гарантом того, что пес не будет в дальнейшем кидаться на людей. То есть предпринимаемые меры на самом деле не исключают повторения неприятных инцидентов.

флора и фауна