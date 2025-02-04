Власти пообещали разобраться со сворой агрессивных собак в парке Оптимистов

В состав специальной комиссии, которая завтра отправится на место, войдут представители управлений экологии и управления ветеринарии, работники управы, а также представители компании-подрядчика, которые занимаются отловом. Пострадавшего мужчину также попросят присоединиться. Воронежцы впрочем, уже не раз отмечали, что обязательные процедуры, после которых животных вновь отпускают на ту же территорию, откуда забирали — не являются гарантом того, что пес не будет в дальнейшем кидаться на людей. То есть предпринимаемые меры на самом деле не исключают повторения неприятных инцидентов.