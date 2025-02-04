В Омске продают офисный комплекс за 150 млн рублей вместе с юрлицом

«Там место хорошее, заполняемость арендаторами почти 100%. Есть даже договор со школой охранников до 2027 года. Но они нам хорошо платят. Мы сами из Москвы. Мы в свое время покупали “СоюзДОРНИИ” под развитие, но немного не пошло, теперь просто зарабатывать на аренде не так интересно, тем более объект находится далеко, контролировать его сложно. Да и денежки нам сейчас нужны — в Москве есть проекты», — рассказал изданию NGS55.RU продавец.