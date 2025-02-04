В Омске продают офисный комплекс за 150 млн рублей вместе с юрлицом

В Омске инвестор продает крупный офисный комплекс за 149 млн рублей, в который входят шесть зданий. Одно из них — приметное трехэтажное строение на проспекте Мира, между Телецентром и СибАДИ с вывеской «СоюзДОРНИИ».
Как указано в объявлении, офисное здание имеет хорошую «проходимость» и будет выгодным вложением для потенциального покупателя. Инвестор из Москвы принял решение избавиться от недвижимости в Омске из-за удаленной географии и сложности дистанционного управления.
«Там место хорошее, заполняемость арендаторами почти 100%. Есть даже договор со школой охранников до 2027 года. Но они нам хорошо платят. Мы сами из Москвы. Мы в свое время покупали “СоюзДОРНИИ” под развитие, но немного не пошло, теперь просто зарабатывать на аренде не так интересно, тем более объект находится далеко, контролировать его сложно. Да и денежки нам сейчас нужны — в Москве есть проекты», — рассказал изданию NGS55.RU продавец.
Интересно, что строения продаются вместе с юридическим лицом — АО «СоюзДОРНИИ-сервис», что по мнению продавца только упростит сделку и даже сделает финальную сумму продажи чуть ниже.
К слову, АО «СоюзДОРНИИ-сервис» не имеет никакого отношения к АО «Омский СоюзДорНИИ». Это два разных юридических лица. Одним из руководителей созвучного учреждения в Омске (АО «Омский СоюзДорНИИ») был Илья Бабак, трагически погибший в ноябре прошлого года.