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23 человека в Волгограде подхватили смертельно опасный вирус

Оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу.

По состоянию на 4 февраля 2025 года Роспотребнадзор по Волгоградской области предоставил оперативные данные за прошедшую неделю, охватывающую период с 27 января по 2 февраля.

За это время было зарегистрировано 289 077 случаев заболеваний. Лабораторно подтверждено 23 новых случая COVID-19. За тот же период выздоровели 18 пациентов, а общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 282 077 человек.

В Волгоградской области за минувшую неделю не было зафиксировано ни одного летального исхода, что является положительным сигналом в борьбе с инфекцией.

коронавирус