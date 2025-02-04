23 человека в Волгограде подхватили смертельно опасный вирус

По состоянию на 4 февраля 2025 года Роспотребнадзор по Волгоградской области предоставил оперативные данные за прошедшую неделю, охватывающую период с 27 января по 2 февраля.
За это время было зарегистрировано 289 077 случаев заболеваний. Лабораторно подтверждено 23 новых случая COVID-19. За тот же период выздоровели 18 пациентов, а общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 282 077 человек.
В Волгоградской области за минувшую неделю не было зафиксировано ни одного летального исхода, что является положительным сигналом в борьбе с инфекцией.