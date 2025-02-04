Полиция нашла подростков, потушивших снегом Вечный огонь в Березниках

БЕРЕЗНИКИ, 4 февраля, ФедералПресс. Правоохранители установили личности подростков, которые закидали снегом Вечный огонь в Березниках. О происшествии ранее сообщили горожане, которые обратились в службу 112. Они рассказали, что на Мемориале Победы погасло пламя. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как шесть подростков приближаются к памятнику, а затем один из мальчиков бросает снег на Вечный огонь. После этого подростки уходят.