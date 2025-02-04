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Полиция нашла подростков, потушивших снегом Вечный огонь в Березниках

БЕРЕЗНИКИ, 4 февраля, ФедералПресс. Правоохранители установили личности подростков, которые закидали снегом Вечный огонь в Березниках. О происшествии ранее сообщили горожане, которые обратились в службу 112. Они рассказали, что на Мемориале Победы погасло пламя. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как шесть подростков приближаются к памятнику, а затем один из мальчиков бросает снег на Вечный огонь. После этого подростки уходят.

«Следователи проводят процессуальную проверку по информации о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале Победы в Березниках», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Сейчас в следкоме устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее инцидент, который произошел 1 февраля, также прокомментировал глава Березников Алексей Казаченко.

«Вопиющее неуважение к Героям Великой Отечественной войны. К нашей исторической памяти. Кощунство в Год 80-летия Победы. Благодарю сотрудников “Газпрома” за оперативность: Вечный огонь зажгли вновь в течение 20 минут», — написал он в своем телеграм-канале после происшествия.

Чиновник добавил, что подготовлено заявление в полицию. Он призвал горожан, написать в комментариях или в личные сообщения, если кто-то узнал правонарушителей.

Отметим, инциденты с Вечным огнем происходят в российских городах регулярно. В январе этого года в Свердловский областной суд было передано дело жительницы Нижнего Тагила, которая в 22 июня 2024 года, в День памяти и скорби, пританцовывая, прикурила от Вечного огня. Ее обвиняют в реабилитации нацизма.