Выявлены особенности в структуре белого вещества мозга, связанные с аутизмом

По словам исследователей, сильнее всего изменения проявлялись в путях, которые соединяют таламус с височными долями. Эти нарушения могут быть связаны с проблемами в миелиновой оболочке или самой структуре волокон, причем, чем более заметными были эти структурные аномалии, тем ярче проявлялись симптомы РАС у детей. Это указывает на то, что изменения в проводящих путях мозга связаны с проявлением аутистических черт, подытожили исследователи.