Выявлены особенности в структуре белого вещества мозга, связанные с аутизмом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Исследователи из России и США выявили особенности в структуре проводящих путей, соединяющих таламус с корой мозга, а также в разных регионах белого вещества нервной системы, которое отличает детей с аутизмом от их сверстников с типичной траекторией развития. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Пока не существует теста, который бы точно определял аутизм. Наше исследование показывает, что изучение белого вещества, в частности структуры таламических связей, может быть важным направлением для работы. Возможно, в будущем эти замеры станут полезным инструментом для диагностики», — пояснила научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ (Москва) Алина Миннигулова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Научные сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ пришли к такому выводу при изучении структуры мозга у 38 детей в возрасте 7−14 лет, у половины из которых ранее были выявлены различные формы расстройств аутистического спектра (РАС). Для поиска различий в устройстве нервной системы у детей с РАС и с нормальной траекторией развития ученые проследили за движением молекулы воды в разных частях мозга при помощи двух форм магнитно-резонансной томографии.
Как отмечают исследователи, они сосредоточили свои усилия на изучении белого вещества мозга, которое состоит из нервных окончаний-аксонов и играет ключевую роль в обмене информацией между разными отделами мозга, а также обеспечивает их слаженную работу. Ключевую роль в этом процессе также играет таламус — особый отдел мозга, который обрабатывает и объединяет сигналы, поступающие из органов чувств, а также передает их в разные участки коры.
Исследователи изучили сорок проводящих путей, соединяющих таламус с различными зонами коры головного мозга, и обнаружили, что у детей с аутизмом микроструктура этих путей заметно отличается от показателей типично развивающихся сверстников. Эти особенности в структуре, как предполагают исследователи, могут быть связаны с повреждениями аксонов у детей с аутизмом, а также с относительно низким уровнем целостности белого вещества.
По словам исследователей, сильнее всего изменения проявлялись в путях, которые соединяют таламус с височными долями. Эти нарушения могут быть связаны с проблемами в миелиновой оболочке или самой структуре волокон, причем, чем более заметными были эти структурные аномалии, тем ярче проявлялись симптомы РАС у детей. Это указывает на то, что изменения в проводящих путях мозга связаны с проявлением аутистических черт, подытожили исследователи.
Об аутизме.
По данным ВОЗ, расстройства аутистического спектра (РАС) встречаются у примерно каждого сотого ребенка на Земле, при этом число носителей подобных проблем ежегодно повышается на 13%. Сегодня ученые связывают его развитие как с генетическими факторами, так и с различными особенностями микрофлоры, процесса воспитания и другими условиями окружающей среды.