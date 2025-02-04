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В дверях одного из автобусов Ростова треснуло и рассыпалось стекло

В Ростове-на-Дону заменили внезапно треснувшее стекло автобуса № 22.

Источник: Комсомольская правда

В автобусе № 22, курсирующем по Ростову-на-Дону, внезапно треснуло стекло на дверях. Это произошло сегодня, 4 февраля.

Сначала об инциденте рассказали в социальных сетях. Ростовчане предположили, что на прозрачную перегородку неудачно облокотились.

Ситуацию уже прокомментировали в городской администрации. Власти сообщили, что разбитое стекло перевозчик заменил в течение 40 минут, и после этого автобус вновь вышел на линию.

Напомним, ранее в донской столице один из автобусов наехал на ногу выпавшей из дверей пассажирки.