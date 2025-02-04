Обнаружены новые микрокультуры, очищающие почву от загрязнений нефтью

Как отметила доцент кафедры «Химия и биотехнология», кандидат химических наук Галина Козлова, при введении суспензии этих микроорганизмов в почву с загрязнением 1−2% снижение концентрации нефти наблюдалось при температуре 20 градусов Цельсия. Уменьшение температуры увеличивало время протекания процессов. «Наибольшую эффективность показала культура 11, которая помогла за две недели снизить содержание нефтепродуктов в почве на 60%. Это позволяет говорить о перспективности ее использования для уничтожения загрязнений», — сообщила Козлова.