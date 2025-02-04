Обнаружены новые микрокультуры, очищающие почву от загрязнений нефтью

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Новые микрокультуры, способные разрушать отходы нефтепереработки (нефтедеструкторы), выявили ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) при изучении загрязненной бензином почвы. Одна из таких культур смогла за две недели снизить содержание нефтепродуктов в почве на 60%, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы отобрали для экспериментов 10 культур из микробиологического музея и два новых штамма бактерий, выделенных нами из образцов почвы, загрязненной нефтепродуктами (№ 11 и 12). По предварительной идентификации, они относятся к родам Аrthrobacter и Pseudomonas. Их представители играют важную роль в разложении органических веществ», — рассказала студентка кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Карина Захарова.
Как отметила доцент кафедры «Химия и биотехнология», кандидат химических наук Галина Козлова, при введении суспензии этих микроорганизмов в почву с загрязнением 1−2% снижение концентрации нефти наблюдалось при температуре 20 градусов Цельсия. Уменьшение температуры увеличивало время протекания процессов. «Наибольшую эффективность показала культура 11, которая помогла за две недели снизить содержание нефтепродуктов в почве на 60%. Это позволяет говорить о перспективности ее использования для уничтожения загрязнений», — сообщила Козлова.
По словам ученых, ранее для масштабной переработки углеводородов использовались не совсем безопасные и экологичные способы, например, добавление реагентов, сжигание нефтепродуктов и другие. Сейчас для снижения нагрузки на экологию и сохранения почвенных ресурсов используют биотехнологические методы устранения загрязнений нефтью и ее частицами.
Открытие микроорганизмов, способных разрушать соединения, содержащиеся в нефтепродуктах, сделало возможным эффективно и безопасно справляться с проблемой загрязнения почвы. Микроорганизмы активно взаимодействуют с токсичным веществом и используют его в качестве источника питания. Со временем концентрация нефтяных частиц снижается, а при поддержании благоприятных условий возможна полная очистка почвы. Так исследование ученых Пермского политеха позволило выявить неизвестные ранее бактерии, обладающие такими способностями.
Как отметили в университете, новые нефтедеструкторы будут помещены в микробиологические музеи, и на их основе будут разработаны биопрепараты. Статья с результатами работы ученых опубликована в журнале «Химия. Урбанистика», том 1 за 2024 год. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».