Оперштаб огласил неожиданные данные по коронавирусу в Омской области

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,46 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 2,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 42 субъектах РФ, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.