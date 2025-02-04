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Оперштаб огласил неожиданные данные по коронавирусу в Омской области

Во вторник, 4 февраля 2025 года, федеральный оперштаб огласил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ с 27 января по 2 февраля 2025 года.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,46 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 2,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 42 субъектах РФ, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

В Омской области ситуация с коронавирусом изменилась неожиданно. По информации федерального оперштаба, с 27 января по 2 февраля 2025 года в Омской области выявлено 33 новых случая коронавируса, количество госпитализаций — 11, число выздоровевших — 59.

Напомним, что неделей ранее федеральный оперштаб заявлял о 45 эпизодах коронавируса в Омской области и 11 госпитализациях.

До 28 февраля 2025 года в Омской области в связи с ситуацией по коронавирусу объявлен режим повышенной готовности.

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