В Прикамье ко Дню Победы 107 участников войны получат выплату 80 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин издал указ об единовременной выплате ветеранам войны к 80-летию Великой Победы. По 80 тыс. руб. получат: ветераны и инвалиды войны, узники фашизма, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, войн с Финляндией и Японией.