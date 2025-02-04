В Прикамье ко Дню Победы 107 участников войны получат выплату 80 тысяч рублей

В Перми 4 февраля состоялся оргкомитет по празднованию Дня Победы. На заседании озвучили меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. По указу президента России они получат единовременные выплаты.
По информации краевого Минтруда и соцразвития, на территории Прикамья проживают 4422 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан: 107 инвалидов и участников войны, 66 жителей блокадного Ленинграда, 144 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 3456 тружеников тыла, 649 вдов умерших участников войны.
Президент России Владимир Путин издал указ об единовременной выплате ветеранам войны к 80-летию Великой Победы. По 80 тыс. руб. получат: ветераны и инвалиды войны, узники фашизма, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, войн с Финляндией и Японией.
Выплаты по 55 тыс. руб. получат труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники фашизма.
Ежегодно в Пермском крае ветеранам войны выплачивают региональные единовременные выплаты в сумме 5 тыс. руб.