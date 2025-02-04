В России предложили создать единую систему контроля энергоэффективности в домах

Около 80% от общей площади зданий РФ занимают многоквартирные дома и общественные объекты, теплопотребление которых составляет 75% объема по стране. При этом уровень энергоэффективности существующего фонда зданий колеблется от D (нормальный) до Е (пониженный), следует из результатов исследования Финансового университета при правительстве РФ. Почему россияне платят за отопление улицы и как это исправить — в материале «Газеты.Ru».