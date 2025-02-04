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Хоккейной сборной Беларуси не дали возможность выступить на ЧМ-2026

Сборная Беларуси по хоккею не выступит на чемпионате мира-2026.

Источник: Комсомольская правда

4 февраля Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) сообщила, что белорусские сборные не смогут выступить на ближайших мировых чемпионатах 2025 и 2026 годов.

«Совет IIHF считает, что пока небезопасно возвращать национальные и клубные команды России и Беларуси в чемпионаты на сезон 2025−2026», — говорится в сообщении.

Организация утверждает, что при нынешних условиях «невозможно обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность».

В IIHF проинформировали, что продолжают следить за ситуацией. Там отметили, что крайний срок включения России и Беларуси на чемпионаты 2026/2027 — май 2026 года.

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