Хоккейной сборной Беларуси не дали возможность выступить на ЧМ-2026

4 февраля Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) сообщила, что белорусские сборные не смогут выступить на ближайших мировых чемпионатах 2025 и 2026 годов.
«Совет IIHF считает, что пока небезопасно возвращать национальные и клубные команды России и Беларуси в чемпионаты на сезон 2025−2026», — говорится в сообщении.
Организация утверждает, что при нынешних условиях «невозможно обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность».
В IIHF проинформировали, что продолжают следить за ситуацией. Там отметили, что крайний срок включения России и Беларуси на чемпионаты 2026/2027 — май 2026 года.
Ранее мы писали, что Овечкин забил 877-й гол, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Виннипегу».
Еще прочитайте, что белоруска Виктория Азаренко рассказала, почему пришла в школу к сыну Лео: «Весь класс написал мне письма».