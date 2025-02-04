В МВД разъяснили, кого будут включать в реестр контролируемых лиц

Кроме того, основанием для попадания в реестр будет принятие решения об отказе в рассмотрении ходатайства о признании беженцем, об отказе в признании беженцем, об отказе в предоставлении временного убежища, о лишении временного убежища или статуса беженца, об утрате временного убежища или статуса беженца, а также истечение 72-х часов пребывания иностранца, находящегося в качестве пассажира на борту круизного судна или парома, имеющих разрешения на пассажирские перевозки. «Решение о прекращении российского гражданства при отсутствии законных оснований для нахождения на территории России, назначение административного наказания в виде административного выдворения и решение о депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания (проживания), неразрешении въезда, ограничении выезда», — добавили в пресс-центре.