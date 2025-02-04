В МВД разъяснили, кого будут включать в реестр контролируемых лиц

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. МВД России назвало десять случаев, когда иностранцы будут включаться в реестр контролируемых лиц.
Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, сведения об иностранных гражданах вносятся в реестр контролируемых лиц в случае истечения срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, а также в случае сокращения срока временного пребывания.
«Передача по реадмиссии в Россию иностранного гражданина при отсутствии законных оснований для его нахождения в России, а также аннулирование визы (в том числе электронной), разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство», — дополнили в ведомстве основания для включения в реестр.
Кроме того, основанием для попадания в реестр будет принятие решения об отказе в рассмотрении ходатайства о признании беженцем, об отказе в признании беженцем, об отказе в предоставлении временного убежища, о лишении временного убежища или статуса беженца, об утрате временного убежища или статуса беженца, а также истечение 72-х часов пребывания иностранца, находящегося в качестве пассажира на борту круизного судна или парома, имеющих разрешения на пассажирские перевозки. «Решение о прекращении российского гражданства при отсутствии законных оснований для нахождения на территории России, назначение административного наказания в виде административного выдворения и решение о депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания (проживания), неразрешении въезда, ограничении выезда», — добавили в пресс-центре.
Также незаконное пересечение границы России и вступление в силу обвинительного приговора суда о признании иностранного гражданина виновным в совершении преступления будут служить основанием для попадания в реестр.
О запретах
Иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц, запрещается: изменять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона РФ, в котором контролируемое лицо проживает или пребывает, приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства. Также иностранцы не смогут заключать брак, учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также открывать банковский счет и осуществлять банковские операции. Исключением будет перевод денег в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денег на счет контролируемого лица и выдачи наличных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тыс. рублей в месяц. «Также будет невозможен прием незаконно находящихся в Российской Федерации несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады», — подчеркнули в МВД.
Обязанности контролируемых лиц
Иностранец, внесенный в реестр контролируемых лиц, будет обязан, согласно предписанию о явке, прибыть в установленный срок к должностному лицу в МВД. «В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения контролируемым лицом ограничений и запретов, в отношении него будет принято решение о депортации и помещении в специальное учреждение территориального органа МВД России», — пояснили в пресс-центре.
С 5 февраля 2025 года граждане и юридические лица (в том числе работодатели) могут проверить наличие сведений об иностранном гражданине в реестре. Сделать это можно в формате «запрос-ответ» через интерактивную форму на официальном сайте МВД России и на портале государственных и муниципальных услуг. Сведения на сайте обновляются каждые 4 часа.
Режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц. Иностранный гражданин считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр или об исключении сведений о нем из такого реестра со дня их размещения на официальном сайте МВД России.