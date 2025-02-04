МЧС попросило казахстанцев не поддаваться панике и слухам 6 февраля

В ведомстве уточнили, что тема учения — «Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода».
«В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу “Внимание всем!” 6 февраля 2025 года в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11 регионах страны. В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС сегодня, 4 февраля.
Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Атырау.
«В рамках учения в течение двух дней в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Жетысуской областях будет проводиться комплекс профилактических мероприятий».Пресс-служба МЧС РК.
31 января 2025 года глава МЧС Чингис Аринов заявил, что в Казахстане более тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления. А 3 февраля специалисты РГП «Казгидромет» предоставили предварительный прогноз по паводкам на весну-2025, в котором перечислили районы с высоким риском.