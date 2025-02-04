МЧС попросило казахстанцев не поддаваться панике и слухам 6 февраля

«В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу “Внимание всем!” 6 февраля 2025 года в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11 регионах страны. В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС сегодня, 4 февраля.