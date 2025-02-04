В двух областях Казахстана ограничили движение из-за непогоды

АЛМАТЫ, 4 фев — Sputnik. Из-за ухудшения погоды в двух регионах Казахстана ограничено движение по автодорогам, сообщили в «КазАвтоЖол» (национальный оператор автодорог).
В Жетысуской области на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 557−615 (от города Ушарал до границы Абайской области).
Ориентировочное время открытие дороги — 4 февраля 2025 года в 23:00.
В Абайской области на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 615−683 (от границы Жетысуской областидо поворота села Таскескен).
Ориентировочное время открытие дороги — 4 февраля 2025 года в 23:00.