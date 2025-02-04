«Было рассмотрено 241 заявление, 19 человек вернулись в Беларусь». Генпрокурор Швед сказал о продлении работы комиссии по возвращению беглых

Стало известно, что в Беларуси продолжит в 2025 году работать комиссия по возвращению уехавших граждан на родину. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед, пишет БелТА.
Глава Генпрокуратуры отметил, что работа комиссии по возвращению беглых будет продолжена, так как она «вносит свою лепту в решение ряда вопросов».
Еще Швед сообщил, что комиссией уже было рассмотрено 241 заявление, и 19 человек вернулись в Беларусь. А некоторые приезжали и возвращались по несколько раз. Еще примерно 40 белорусам разъяснили, что они могут спокойно возвращаться, так как у властей к ним нет никаких претензий.
— Но я знаю, что часть из них достаточно плотно обрабатывают иностранные спецслужбы. Мы знаем факты, — прокомментировал генпрокурор.
Еще Швед заметил, что те белорусы, которые будут возвращаться, получат слово и смогут узнать правду о том, как «сладко» живется за границей, какое отношение к белорусам и как препятствуют их возвращению на родину.
— Любой, кто желает вернуться, обращайтесь, — добавил Швед.
Еще генпрокурор назвал недостоверной информацию, публикуемую за рубежом, что якобы в Беларуси кого-то задержали.
— Таких фактов мы не знаем. Кроме одного: лицо вернулось сюда, но было задержано за совершение другого преступления. Это же не значит, что, если лицо вернулось, у него иммунитет от ответственности за другие преступления, — подытожил глава Генпрокуратуры.
И добавил, что комиссия по поручению белорусского президента также изучает материалы осужденных за экстремистские преступления граждан, попросивших о помиловании.
— Работа комиссии учитывалась главой государства при принятии решений об амнистии, — заключил он.
Напомним, что в октябре 2024-го президент Беларуси Александр Лукашенко наделил новыми полномочиями комиссию по возвращению беглых.
Между тем президент Беларуси потребовал разобраться с выводом валюты за границу: «Они что, лично сами заработали эти деньги?».
И мы писали, что Александр Лукашенко помиловал 293 человека за год на основании принципов гуманности.