«Было рассмотрено 241 заявление, 19 человек вернулись в Беларусь». Генпрокурор Швед сказал о продлении работы комиссии по возвращению беглых

Еще Швед сообщил, что комиссией уже было рассмотрено 241 заявление, и 19 человек вернулись в Беларусь. А некоторые приезжали и возвращались по несколько раз. Еще примерно 40 белорусам разъяснили, что они могут спокойно возвращаться, так как у властей к ним нет никаких претензий.