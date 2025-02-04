Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с разрушающейся школой под Воронежем

В СМИ сообщается о разрушении здания школы, построенной в 1960 году, при этом количество учащихся (170 человек) значительно превышает проектную вместимость (75 детей). Также отмечается отсутствие асфальтированной дороги, тротуаров и уличного освещения на пути к учебному заведению, что делает передвижение небезопасным. Несмотря на обращения местных жителей, ситуация не меняется уже более десяти лет.