Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с разрушающейся школой под Воронежем

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Воронежской области доложить о результатах проверки информации о нарушении прав жителей города Семилуки, связанных с плачевным состоянием местной школы.
В СМИ сообщается о разрушении здания школы, построенной в 1960 году, при этом количество учащихся (170 человек) значительно превышает проектную вместимость (75 детей). Также отмечается отсутствие асфальтированной дороги, тротуаров и уличного освещения на пути к учебному заведению, что делает передвижение небезопасным. Несмотря на обращения местных жителей, ситуация не меняется уже более десяти лет.
В СУ СК России по Воронежской области организована процессуальная проверка по данному факту. Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.