В Омске власти озвучили дату открытия казачьей кадетской школы-интерната

Казачья кадетская школа-интернат в Омске будет готова принять воспитанников 1 сентября 2025 года. Как рассказала в телеграм-канале министр образования Омской области Ольга Степанова, каждый день на этой строительной площадке работают более полусотни человек и отставаний от графика ремонта не отмечается.
Уже закончили кровельное покрытие спального корпуса, уложили перегородки, смонтировали окна учебного и спального корпуса, а также перехода. Также закончена система отопления. Министр заявила, что к окончанию близки работы на фасаде здания учебного корпуса и на инженерных коммуникациях.
По данным подрядчика, полностью капитальный ремонт на этом объекте будет закончен к началу учебного года 2025−2026.
Ранее мы писали, что казачью кадетскую школу-интернат им. Маршала Советского Союза Дмитрия Язова планируется преобразовать в Казачий кадетский корпус министерства образования Омской области.