В Омске власти озвучили дату открытия казачьей кадетской школы-интерната

Казачья кадетская школа-интернат в Омске будет готова принять воспитанников 1 сентября 2025 года. Как рассказала в телеграм-канале министр образования Омской области Ольга Степанова, каждый день на этой строительной площадке работают более полусотни человек и отставаний от графика ремонта не отмечается.