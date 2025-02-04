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В Омске власти озвучили дату открытия казачьей кадетской школы-интерната

В данный момент работы выполнены на 60%.

Казачья кадетская школа-интернат в Омске будет готова принять воспитанников 1 сентября 2025 года. Как рассказала в телеграм-канале министр образования Омской области Ольга Степанова, каждый день на этой строительной площадке работают более полусотни человек и отставаний от графика ремонта не отмечается.

Уже закончили кровельное покрытие спального корпуса, уложили перегородки, смонтировали окна учебного и спального корпуса, а также перехода. Также закончена система отопления. Министр заявила, что к окончанию близки работы на фасаде здания учебного корпуса и на инженерных коммуникациях.

По данным подрядчика, полностью капитальный ремонт на этом объекте будет закончен к началу учебного года 2025−2026.

Ранее мы писали, что казачью кадетскую школу-интернат им. Маршала Советского Союза Дмитрия Язова планируется преобразовать в Казачий кадетский корпус министерства образования Омской области.

образование