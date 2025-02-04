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Овощной комплекс могут построить на Автозаводе в Нижнем Новгороде

Комплекс по выращиванию и переработке овощной продукции могут построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Источник: Комсомольская правда

Соответствующая информация содержится в протоколе заседания областной комиссии по подготовке правил землепользования и застройки на сайте Министерства градостроительства Нижегородской области.

Инициатором проекта выступило ООО «Финстрой-Экопромпродукт». Компания запросила разрешение на сельскохозяйственную деятельность на территории вблизи дома № 10 по улице Героя Бахтина, а также на участках № 4 и № 6 ГСХП «Доскино».

В ходе голосования большинство членов комиссии поддержало данный проект. Однако компании рекомендовано рассмотреть возможность сокращения санитарно-защитной зоны с целью обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

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