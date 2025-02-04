Овощной комплекс могут построить на Автозаводе в Нижнем Новгороде

Инициатором проекта выступило ООО «Финстрой-Экопромпродукт». Компания запросила разрешение на сельскохозяйственную деятельность на территории вблизи дома № 10 по улице Героя Бахтина, а также на участках № 4 и № 6 ГСХП «Доскино».