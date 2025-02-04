Решение о проведении шествия «Бессмертный полк» в Пермском крае примут в апреле

По словам члена центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Руслана Шамсутдинова, окончательное решение о проведении акции в очном формате примут в апреле. В последний раз уличное шествие провели в 2022 году. В 2020—2021 его отменили из-за действующих ограничений, в 2023—2024 годах шествие провели в новом формате.