В Россельхозцентре допускают миграцию саранчи в Ростовскую область

В Ростовской области зимующей саранчи не обнаружили. Однако она может оказаться в области, перелетев из соседних регионов. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в отделе защиты растений Россельхозцентра по Ростовской области.
Осенью 2024 года они обследовали 23,3 тыс. га территории области, чтобы найти этого зимующего вредителя. К счастью, в местах их возможного залегания не нашли.
— Массовое заселение азиатской и мороккской саранчой, итальянским прусом на территории Ростовской области в 2025 году возможно только при их миграции с сопредельных регионов, — отметили в Россельхозцентре.
Сейчас, по данным ведомства, у аграриев есть запас инсектицидов, чтобы обработать от саранчи 125 тыс. га территории. Также Россельхозцентр готов подключиться к обработке земель, у них есть четыре самоходных опрыскивателя.