Крымский институт виноделия «Магарач» будет работать в составе Курчатовского центра

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (Ялта) войдет в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», говорится в сообщении, опубликованном на сайте научной организации.
«Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче НИЦ “Курчатовский институт” полномочий учредителя и собственника имущества НИИ виноградарства и виноделия “Магарач” РАН», — уточнили в Курчатовском институте.
Институт «Магарач» был основан в 1828 году для развития в стране виноделия. Он обладает единственной на постсоветском пространстве коллекцией микроорганизмов, обеспечивающей отрасль ценными штаммами винных дрожжей. Сегодня этот фонд насчитывает 943 штамма микроорганизмов.
В НИЦ «Курчатовский институт» с 2020 года работает лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия. По некоторым направлениям ученые лаборатории уже сотрудничают с коллегами из института «Магарач». При этом в августе прошлого года на базе Курчатовского центра в соответствии с указом президента РФ создан национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда, говорится в сообщении.