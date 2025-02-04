Крымский институт виноделия «Магарач» будет работать в составе Курчатовского центра

В НИЦ «Курчатовский институт» с 2020 года работает лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия. По некоторым направлениям ученые лаборатории уже сотрудничают с коллегами из института «Магарач». При этом в августе прошлого года на базе Курчатовского центра в соответствии с указом президента РФ создан национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда, говорится в сообщении.