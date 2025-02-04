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Минтруда сказало, можно ли после досрочного выхода вернуться в декретный отпуск

Минтруда сказало о возможности возвращения в декретный отпуск после досрочного выхода из него.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, можно ли в Беларуси вернуться в декретный отпуск, если выйти из него досрочно. Нюансы разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, в Минтруда сообщили, что любой человек, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, может выйти из декретного отпуска и затем снова его оформить при необходимости.

При этом выплата пособия будет сохранена в размере 50%, если человек выйдет на работу на полную ставку. И пособие сохраниться в размере 100%, если работать не более чем на 0,5 ставки.

— При повторном оформлении отпуска выплата пособия продолжится в полном размере, — отметили в пресс-службе.

Еще Минтруда сказало, когда первые белорусы получат дополнительную пенсию.

Тем временем онколог сказал, что 60% пациентов с онкологией в Беларуси переживают рубеж в пять лет.