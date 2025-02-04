Минтруда сказало, можно ли после досрочного выхода вернуться в декретный отпуск

Стало известно, можно ли в Беларуси вернуться в декретный отпуск, если выйти из него досрочно. Нюансы разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, в Минтруда сообщили, что любой человек, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, может выйти из декретного отпуска и затем снова его оформить при необходимости.
При этом выплата пособия будет сохранена в размере 50%, если человек выйдет на работу на полную ставку. И пособие сохраниться в размере 100%, если работать не более чем на 0,5 ставки.
— При повторном оформлении отпуска выплата пособия продолжится в полном размере, — отметили в пресс-службе.
Еще Минтруда сказало, когда первые белорусы получат дополнительную пенсию.
Тем временем онколог сказал, что 60% пациентов с онкологией в Беларуси переживают рубеж в пять лет.