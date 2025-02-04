Открытие физиков из РФ ускорит разработку борных термоядерных реакторов

Исследователи из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН обнаружили три года назад, что эту проблему можно обойти, если использовать особые магнитные ловушки и системы наносекундного вакуумного разряда для формирования плазмы из бора и протонов, разогретой до тех температур, при которых возможен «безлазерный» термоядерный синтез. Руководствуясь этой идеей, ученые создали компьютерную модель подобного устройства и просчитали при ее помощи то, как будут взаимодействовать внутри него частицы.