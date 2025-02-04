НМИЦ онкологии им. Петрова планирует использовать вакцину для лечения саркомы в 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России планирует начать использовать дендритно-клеточные вакцины собственного производства в 2026 году для лечения меланомы и саркомы. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор НМИЦ Алексей Беляев.
В 2024 году коллектив ученых НМИЦ онкологии им. Петрова стал лауреатом национальной премии «Призвание» за разработку аутологичной дендритно-клеточной вакцины для лечения и профилактики солидных опухолей с агрессивным течением. Впервые была создана вакцина на основе иммуногенны раково-тестикулярных неоантигенов сразу 9 опухолевых клеточных линий, которые запускают противоопухолевый иммунный ответ. Пациенты получают вакцинотерапию в течение трех лет и болезнь останавливается.
«Это направление мы развиваем, сейчас мы сертифицируем производство, после этого будет этап документальный. В соответствии с нынешним законодательством, которое позволяет нам применять клеточные продукты до регистрации продукта как препарата в том учреждении, где они создаются, и для тех больных, которые там находятся на лечении, мы, вероятнее всего, сможем работать с дендритно-клеточными вакцинами в рамках этого закона с конца следующего года или в начале 2026 года», — рассказал он, отметив, что вакцина будет применяться для лечения меланомы и саркомы.
По словам специалиста, медицинская технология производства дендритно-клеточных вакцин была зарегистрирована НМИЦ еще в 2010 году, с тех пор в исследовании приняли участие более 800 человек. Вакцина представляет собой аутологичный продукт на основе собственной иммунной клетки лимфоцита, которая вне организма дозревает в дендритную клетку, а потом клеточный продукт создается в лаборатории на основе антигенов злокачественных опухолей. «Она по сути обучает собственные клетки обнаруживать опухолевые клетки. Эта вакцина оказалась эффективной при некоторых локализациях, при саркомах — порядка 40%», — добавил Беляев.
Как рассказал директор НМИЦ, также в ближайшие два года учреждение планирует возродить работу над генномодифицированными вакцинами, которые создаются из опухоли пациента путем обогащения ингредиентами, которые вносят изменения в генетику опухоли. Кроме этого, ведется работа над CAR-T-технологиями, которые позволяют лечить онкологических больных при помощи своих же иммунных клеток с присоединением к ним искусственно созданного рецептора.