НМИЦ онкологии им. Петрова планирует использовать вакцину для лечения саркомы в 2026 году

«Это направление мы развиваем, сейчас мы сертифицируем производство, после этого будет этап документальный. В соответствии с нынешним законодательством, которое позволяет нам применять клеточные продукты до регистрации продукта как препарата в том учреждении, где они создаются, и для тех больных, которые там находятся на лечении, мы, вероятнее всего, сможем работать с дендритно-клеточными вакцинами в рамках этого закона с конца следующего года или в начале 2026 года», — рассказал он, отметив, что вакцина будет применяться для лечения меланомы и саркомы.