В минздраве региона уточнили обстановку в травмпунктах Ростова-на-Дону

Количество обращений в травмпункты Ростова-на-Дону не возросло после снегопада. Помощь потребовалась в четырех случаях, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.
— По состоянию на 12 часов 4 февраля, в связи с погодными условиями произошло четыре обращения в скорую помощь. Сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Пациентов с тяжелыми состояниями нет, — рассказали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».
Ситуация находится на контроле донского минздрава. При необходимости в медучреждениях готовы задействовать дополнительных специалистов для оказания помощи в травмпунктах.