В минздраве региона уточнили обстановку в травмпунктах Ростова-на-Дону

— По состоянию на 12 часов 4 февраля, в связи с погодными условиями произошло четыре обращения в скорую помощь. Сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Пациентов с тяжелыми состояниями нет, — рассказали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».