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В минздраве региона уточнили обстановку в травмпунктах Ростова-на-Дону

В Ростове четыре человека обратились за медицинской помощью из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Количество обращений в травмпункты Ростова-на-Дону не возросло после снегопада. Помощь потребовалась в четырех случаях, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.

— По состоянию на 12 часов 4 февраля, в связи с погодными условиями произошло четыре обращения в скорую помощь. Сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Пациентов с тяжелыми состояниями нет, — рассказали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».

Ситуация находится на контроле донского минздрава. При необходимости в медучреждениях готовы задействовать дополнительных специалистов для оказания помощи в травмпунктах.