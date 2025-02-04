Бастрыкин заступился за жильцов аварийного дома в Волгограде

В Волгограде разворачивается история вокруг переселении жильцов аварийного дома, которая заставила вмешаться самого главу СК РФ Александра Бастрыкина. Жительница города, воспитывающая ребенка-инвалида, обратилась в соцсети с жалобой на бездействие властей при переселении людей из многоэтажки на улице Северный городок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе слекдома, здание, построенное еще в 1947 году, было признано непригодным для проживания пять лет назад. Однако жильцы по-прежнему вынуждены ютиться в разрушающемся доме и платить за коммунальные услуги по полному тарифу, несмотря на аварийное состояние здания.