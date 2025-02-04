В Черняевском лесу и долинах малых рек Перми организовано патрулирование

В Черняевском лесу, а также в долинах малых рек Егошихи и Данилихи в Перми организовано круглосуточное патрулирование обустроенных маршрутов. Мера направлена на обеспечение безопасности посетителей, сохранения благоустройства и экосистемы природных территорий, рассказали в городской администрации.
Патрулирование ведется в парке Каменских в долине реки Данилихи, в долине Егошихи на участках «завод Шпагина-Егошихинский некрополь» и «Средняя дамба», а также на обустроенных маршрутах и местах отдыха в Черняевском лесу. На участках оборудованы посты охраны. Сотрудники ЧОП проводят регулярные обходы территорий, а в случае необходимости смогут вызвать группу быстрого реагирования.
Напомним, в прошлом году в Перми было завершено благоустройство основной части Черняевского леса. Работы выполнены в рамках проекта «Зеленое кольцо». В долинах рек Егошихи и Данилихи созданы новые экологические тропы. На территориях появились смотровые и детские площадки, места отдыха и спорта, высажены деревья и кустарники.